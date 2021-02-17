Perşembe okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı?

Yoğun kar yağışının ardından merak edilen sorulardan biri de perşembe okullar tatil mi? oldu. İstanbullu vatandaşlar İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı? sorularının yanıtları merak ediyor.

Ülkemizde kar yağışı etkili olduktan sonra İstanbul gibi büyük şehirlerde trafik de olumsuz etkilendi. Koronavirüs nedeniyle kademeli olarak başlatılan yüz yüze eğitime bu sefer de kar engeli geldi. Bu nedenle İstanbullularPerşembe okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Perşembe yüz yüze eğitim var mı? sorularının yanıtlarını merak etti.

18 ŞUBAT PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ? İSTANBUL'DA YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

İstanbul Valiliği'nden en son yapılan açıklamada okulların 17 Şubat Çarşamba gününe kadar tatil edildiği belirtilmişti. Gece bastıran ve hala devam eden kar yağışı sonrası Valili'ğin 18 Şubat Perşembe günü için yeni bir açıklama yapması bekleniyor.

BARTIN VE KOCAELİ'NDE TATİL İLAN EDİLDİ

Yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 18 Şubat'ta okulların tatil olduğu iller hakkında açıklamalar valilikte tarafından yapılıyor. Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yeni bir açıklamayla okulların açılışının bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Henüz 18 Şubat ile ilgili bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Öte yandan Bartın ve Kocaeli'den tatil haberi geldi.

18 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı sebebiyle 17 Şubat Çarşamba Günü'ne kadar ertelenmişti. Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, yoğun kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitimin 19 Şubat Cuma gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR VAR MI?

Okulöncesi eğitim kurumlarıyla köy okullarında eğitim öğretim 15 Şubat Pazartesi başlamış ancak İstanbul da dahil olmak üzere bazı illerde olumsuz hava şartları nedeniyle bu açılış salı ve çarşamba günlerine ertelenmişti. Dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yeni bir açıklamayla okulların açılışının bir gün daha ertelendiğini duyurdu. Henüz 18 Şubat ile ilgili bir kar tatili açıklaması yapılmadı.

BARTIN'DA DA TATİL OLACAK

Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşullarının meteorolojiden alınan hava tahmin raporlarına göre sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.

Konya, Sinop, Yozgat, Trabzon, Giresun ve Niğde'nin de içerisinde bulunduğu bazı illerde de 17 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verilmişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.

"KAR PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK"

Özdemir, "Kar perşembe gününden itibaren yurdu terk edecek. Çok az da olsa lokal olarak görülebilir ama soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Kar yağışı devam ediyor. Çarşamba günü öğleden sonra ve perşembe günü artık kar yağışı etkisini kaybedecek bu sefer soğuk hava etkili olacak don olayı görülecek" dedi.