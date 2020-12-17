Metruk bina mahallenin kabusu oldu
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Metruk bina mahallenin kabusu oldu

17.12.2020 08:53 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:14

Metruk bina mahallenin kabusu oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan metruk bina uyuşturucu ve alkol yuvasına döndü.

Metruk bina mahallenin kabusu oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan metruk bina uyuşturucu ve alkol yuvasına döndü.

Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan metruk bina uyuşturucu kullanan ve alkollü şahısların mekanı oldu. Yıkılma yüz tutan metruk bina tehlike saçıyor. Aynı yerde çok sayıda yangın çıktı, her seferinde ekipler gelip yangına müdahale edip söndürüyor. Yangın sırasında mahallede büyük panik yaşanıyor. Mahalle halkı kullanılmayan bu binanın biran önce yıkılmasını istiyor. Her seferinde korku dolu anları yaşamaktan bıktıklarını belirterek yetkililer bu konuya el atmasını bekliyorlar.

Metruk bina mahallenin kabusu oldu
Metruk bina mahallenin kabusu oldu
Metruk bina mahallenin kabusu oldu
Metruk bina mahallenin kabusu oldu
Metruk bina mahallenin kabusu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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