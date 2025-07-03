Perşembe hangi diziler var? 3 Temmuz Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Temmuz 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ

14:05 Seksenler

15:20 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Arıcı: Ölüm Kovanı"

23:50 Türk Sineması "Akıllara Seza"

01:55 Lingo Türkiye