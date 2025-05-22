Perşembe hangi diziler var? 22 Mayıs Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? 22 Mayıs Perşembe TV'de bu akşamki diziler
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 22 Mayıs 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Uzak Şehir

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 MAYIS

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 2"

22:35 Türk Sineması "Kovan"

01:30 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 2"

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