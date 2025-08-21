Perşembe hangi diziler var? 21 Ağustos Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Perşembe hangi diziler var? 21 Ağustos Perşembe TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 21 Ağustos 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri!

Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembeakşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: dizi yok

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 AĞUSTOS

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"

22:45 Gönül Dağı

01:30 Leyla ile Mecnun

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

2 kuzeni getiren jandarma aracına kurşun yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'ye tepki yağıyor! Sosyal medyada 'haddini bil' hashtag'i açıldı

Ayağının ucundakilere dikkat: Hadise'yi yerden yere vuruyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.