Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor
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Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor

Meteroloji gün verdi; Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

03.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:01
Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor

Meteroloji gün verdi; Perşembe günü 'da kar yağışı bekleniyor. İstanbullular hafta sonu günlük güneşlik bahardan kalma günün tadını çıkardılar. Ama hava sıcaklığı yeni haftanın ilk gününde iyi başlasa da gününden itibaren hızla düşecek.

Özellikle Perşembe günü sıcaklıkta 8 ila 10 derece düşüş yaşanacak; ve küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da Perşembe günü kar yağma ihtimali yüzde 100 olarak görülüyor.

Öte yandan sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul'un yağış alan bölgelerin tümünde yağışlar kar olarak görülecek.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor
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