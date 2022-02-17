Perşembe günü hangi diziler var? 17 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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17 Şubat 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 17 Şubat Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 17 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 17 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 17 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Baba (Tekrar)
- 22:30 Oğlum
- 00:30 Aziz
- 03:00 Baba
- 13.00 En Hamarat Benim
- 16.45 Fulya ile Umudun Olsun
- 19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20.00 Mahkum
- 23.45 Aşk Mantık İntikam
- 02.15 En Hamarat Benim
- 05.00 Kefaret
- 06.00 Kadın
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Sadakatsiz
- 02:15 Gelinim Mutfakta
- 04:30 Asi
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
- 01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 03:55 Bir Zamanlar Çukurova
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Niyazi Gül Dörtnala
- 22:30 Niyazi Gül Dörtnala
- 01:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 00:15 Masumlar Apartmanı
- 02:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
- 11:15 Survivor All Star
- 13:00 Survivor Panorama/ Canlı
- 14:45 Canım Annem/ Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm
- 19:15 Survivor All Star
- 20:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak/ TV'DE İLK
- 23:15 Canım Annem
- 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz