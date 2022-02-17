Perşembe günü hangi diziler var? 17 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 17 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 17 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 17 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

17 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba (Tekrar)

22:30 Oğlum

00:30 Aziz

03:00 Baba

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 En Hamarat Benim

16.45 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mahkum

23.45 Aşk Mantık İntikam

02.15 En Hamarat Benim

05.00 Kefaret

06.00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Sadakatsiz

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Asi

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03:55 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:30 Niyazi Gül Dörtnala

01:00 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

TRT1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

00:15 Masumlar Apartmanı

02:55 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama/ Canlı

14:45 Canım Annem/ Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz/ Yeni Bölüm

19:15 Survivor All Star

20:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak/ TV'DE İLK

23:15 Canım Annem

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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