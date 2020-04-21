Perşembe Cuma marketler açık mı? Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir?
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Perşembe, Güncel

Perşembe Cuma marketler açık mı? Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Ancak Ramazanın 1. Ve 2. Günü için uygulamada esnekliğe gidildi. Peki, Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir? Perşembe Cuma marketler açık mı?

21.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:00
Perşembe Cuma marketler açık mı? Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir?

23 Nisan Perşembe gününden 26 Nisan Pazar gününe kadar sokağa çıkma yasağı kararının detayları belli oldu. Yasak kapsamında Perşembe ve Cuma güleri marketler ve bakkallar için özel uygulamaya gidildi. Yaşanan gelişme sonrası Perşembe Cuma marketler açık mı? Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir gibi soruların yanıtları araştırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMI NEDİR?

Genelge ile 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

21-22 NİSAN SALI ÇARŞAMBA MARKETLER AÇIK MI?

Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Perşembe Cuma marketler açık mı? Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir?

23-24 NİSAN PERŞEMBE CUMA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

25-26 NİSAN HAFTA SONU CUMARTESİ PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri, tatlı satış amaçlı iş yerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Perşembe Cuma marketler açık mı? Ramazanın 1. ve 2. Günü marketler açık mı? Perşembe ve Cuma günü kimler markete gidebilir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA EKMEK DAĞITIMI YAPILACAK MI?

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak hızla il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Bu planda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

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