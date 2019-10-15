Perşembe Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

15.10.2019 13:20

Perşembe Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek olunması amacıyla esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na ülke genelindeki destekler çığ gibi büyümeye devam ediyor. 'Halk ne derse o' parolası ile çalışmalarını sürdüren Perşembe Belediyesi de 'Barış Pınarı Harekatı'na anlamlı bir destek verdi. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan ve Meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek olunması amacıyla ilçe esnafına ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirdi.



Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, bizzat esnafları dolaşarak bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Başkan Tandoğan, "Askerlerimizin, milletimizin, devletimizin ve hükümetimizin yanındayız" mesajı verdi. - ORDU

Kaynak: İHA