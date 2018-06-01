Perşembe Akşamının Reyting Şampiyonu 'Avlu' Dizisi Oldu

Yayınlanan her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor, Perşembe akşamı istenen başarıyı yakalayamadı. 'Avlu' dizisi dün akşam en çok izlenen dizi olarak 1'inci sırada yer aldı.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

31 Mayıs tarihinde; Star TV'de yayınlanan "Avlu" dizisi Total'de 1. sıraya otururken, 2. sırada "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber", 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "Bizim Hikaye" yer aldı. AB'de 1.'lik "Avlu"nun, 2.'lik "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in, 3'ncülük ise "Survivor"ın oldu.

AVLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Avlu dizisi son bölümde Ecem'in hayatını kaybetmesinin ardından Deniz'in cenazeye katılamayacağı kararının alınması, cezaevinde isyan çıkmasına neden olmuştu.