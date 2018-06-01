Perşembe Akşamının Reyting Şampiyonu 'Avlu' Dizisi Oldu
31 Mayıs tarihinin izlenme oranları belli oldu. Star TV'de yayınlanan "Avlu" dizisi Survivor'ı geride bırakarak 1'inci sıraya yerleşti.
Yayınlanan her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor, Perşembe akşamı istenen başarıyı yakalayamadı. 'Avlu' dizisi dün akşam en çok izlenen dizi olarak 1'inci sırada yer aldı.
ZİRVEYE YERLEŞTİ
31 Mayıs tarihinde; Star TV'de yayınlanan "Avlu" dizisi Total'de 1. sıraya otururken, 2. sırada "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber", 3. sırada ise FOX'ta yayınlanan "Bizim Hikaye" yer aldı. AB'de 1.'lik "Avlu"nun, 2.'lik "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in, 3'ncülük ise "Survivor"ın oldu.
AVLU'NUN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Avlu dizisi son bölümde Ecem'in hayatını kaybetmesinin ardından Deniz'in cenazeye katılamayacağı kararının alınması, cezaevinde isyan çıkmasına neden olmuştu.
YORUMLAR (4)
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hak ettiler çokk güzel bi diziCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu avluda oynayan kadınları nerden bulmuşlar acaba hepsi mektepli galiba:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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dünya batıyor duyulsun acun birinci olamamışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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avlu bir konu işliyor acundason oylama deyip yol buluyor. ha bu arada bende sörvayvırı seyrediyorum ama kimseye oy falan yolladığım yok sadece zaman gecirmek içn seyrediyorum. çünkü orada bazışeyler bana uydurma geliyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır