Perseid meteor yağmuru ne zaman? Persoid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? Perseid meteor yağmuru saat kaçta?

Ağustos ayında merakla beklenen bir görsel şölen olan perseid meteor yağmuru hakkında "Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Yılın en iyi meteor yağmuru olacak Perseid Meteor yağmuru, herkes tarafından merak ediliyor. Perseid Meteor yağmuru, NASA'ya göre "yılın en iyi meteor yağmuru" olarak tanımlanıyor. Peki, Persoid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru saat kaçta? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Binlerce kişinin izlemek için can attığı Perseid (Perse) meteor yağmurlarına ilişkin merak edilen tüm bilgileri derledik. Meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, ne zaman? Persoid meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Çekirdeği yaklaşık 26 kilometre genişliğinde olan Swift-Tuttle Kuyruklu yıldızı, Dünya yörüngesinden tekrar tekrar geçtiği bilinen en büyük gök cismidir. En son 1992 yılında Güneş etrafındaki dönüşü sırasında Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, bir sonraki ziyaretini 2126'da gerçekleştirecek. Ancak bir dahaki ziyaretine kadar unutulmayacak; çünkü Dünya'nın her yıl kuyruklu yıldızın geride bıraktığı toz ve parçacıkların içinden geçmesiyle, Perseid Meteor Yağmuru adı verilen görsel şölen ortaya çıkmaktadır.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

24 Ağustos tarihine kadar devam edecek perseid meteor yağmurunun 13-14 Ağustos'ta tarihlerinde maksimum seviyeye ulaşacağı belirtiliyor. Meteor yağmurunun başlangıç ve bitiş tarihlerinde, saatte 5-10 tane göktaşının düştüğünü görebileceğiz. Fakat 13-14 Ağustos'ta saatte 60'a yükselmesi bekleniyor. Bu görsel şöleni yakalamak için saat 22.00'den sonra gökyüzüne bakılması gerekiyor.

PERSOİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Havanın açık ve bulutsuz olması halinde perseid meteor yağmuru Türkiye'den de rahatlıkla izlenebilecek.