Perseid meteor yağmuru İzmir'de gözlendi
Sarpıncık deniz fenerine yansıyan Perseid meteor yağmuru İZMİR - Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi.
Sarpıncık deniz fenerine yansıyan Perseid meteor yağmuru
İZMİR - Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi. Samanyolu Galaksisi ile atmosfere girip yanan meteorun izi uzun pozlama tekniği ile fotoğrafa yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan