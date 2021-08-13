Perseid meteor yağmuru İzmir'de gözlendi
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Perseid meteor yağmuru İzmir'de gözlendi

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Sarpıncık deniz fenerine yansıyan Perseid meteor yağmuru İZMİR - Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi.

Sarpıncık deniz fenerine yansıyan Perseid meteor yağmuru

İZMİR - Perseid meteor yağmuru, İzmir'in Karaburun ilçesinde Ege Denizi'ndeki gemilere yol gösteren Sarpıncık deniz fenerinde izlendi. Samanyolu Galaksisi ile atmosfere girip yanan meteorun izi uzun pozlama tekniği ile fotoğrafa yansıdı.

Perseid meteor yağmuru İzmir'de gözlendi
Perseid meteor yağmuru İzmir'de gözlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
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