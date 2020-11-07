Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazı alanında erkeğe ait 1500 yıllık iskelete rastlandı.