Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra kazı çalışmaları tekrar başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra kazı çalışmaları tekrar başladı

Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra kazı çalışmaları tekrar başladıADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra, kazı çalışmalarına tekrardan başlanıldı.

07.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:27

Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra kazı çalışmaları tekrar başladı

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra, kazı çalışmalarına tekrardan başlanıldı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kentinde, 2001 yılında başlayan ve 2009 yılında ara verilen kazı çalışmalarına, 11 yıl aradan sonra bugün tekrardan başlandı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 11 yıl ara verilen kazılara tekrar başlanıldığını belirterek, "Günümüze kadar bir çok mezar odası, 42 basamaklı sarnıç ve işlik alanların temizliği yapılmıştır, şimdi ise mozaikli alana doğru ziyaretçilerin gezebileceği güzergahların kazısının yapılması planlanacaktadır. Kazı çalışmalarına İl Özel İdaresi olarak destek sağlanacaktır. Yeterli ödenek bulunmaması durumunda Turizm Bakanlığından biz gerekli desteği İl Özel İdaresinden de temin edeceğiz" dedi.

Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra kazı çalışmaları tekrar başladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Angela Merkel Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Çolakoğlu Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Metin Oktay Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Cuma Eylül Bakan Otomobil
Şu an buradasınız: Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra kazı çalışmaları tekrar başladı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 16:27:22. #1.14#
title