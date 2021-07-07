Peron İşletmesi Sahibi Gültekin Burhan ve Down Sendromlu Vedat Ergül, Vali Gürel'i Ziyaret Etti.
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Peron İşletmesi Sahibi Gültekin Burhan ve Down Sendromlu Vedat Ergül, Vali Gürel'i Ziyaret Etti.

Peron İşletmesi Sahibi Gültekin Burhan ve Down Sendromlu Vedat Ergül, Vali Gürel'i Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, Safranbolu ilçemizde faaliyet gösteren Peron (Doyuranadam) İşletmesi Sahibi Gültekin Burhan ve aynı işletmede garson olarak çalışan, çalışma azmiyle hem engelli bireylere hem de çevresindekilere örnek olan Down Sendromlu Vedat Ergül'ü makamında kabul etti.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu ilçemizde faaliyet gösteren Peron (Doyuranadam) İşletmesi Sahibi Gültekin Burhan ve aynı işletmede garson olarak çalışan, çalışma azmiyle hem engelli bireylere hem de çevresindekilere örnek olan Down Sendromlu Vedat Ergül'ü makamında kabul etti.

Vedat'ın iş disiplini, sempatik tavırları ile hem müşterilerin hem de kendilerinin takdirini topladığını ifade eden işletme sahibi Gültekin Burhan "Çalışma azmi ve disiplini her zaman ön planda tutuyor, sevildiğini çok çabuk anlıyor, biz onu çok seviyoruz. "diye konuştu.

Yakın ilgi gösterdiği Vedat ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, işletme sahibi Gültekin Burhan'a hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunarak, "Vedat'ın bizden bir farkı yok, hepimizin nasıl küçük farklılıkları varsa onun da küçük farklılıkları var. Onlar bizim desteklerimizle kendi başlarına birey olarak bu hayatta kalabilecek insanlar. Vedat'a istihdam sağlayarak özel bir çocuğumuzun sosyalleşmesine, sosyal hayata katılmasına ve topluma kazandırılmasına vermiş olduğunuz destek için sizi tebrik ederim, sizin bu davranışınız inşallah diğer işletmelerimize de örnek olur. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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