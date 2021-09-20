Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Rusya'da Perm Eyalet Ulusal Araştırma Üniversitesi'ne silahlı saldırı düzenleyen ve henüz kimliği açıklanmayan saldırganın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrencilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın üniversitenin bahçesinde elinde tüfekle binaya doğru yürüdüğü anlar yer aldı. Bu sırada silah sesleri de duyuldu. Rusya İçişleri Bakanlığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın ise gözaltına alındığını duyurmuştu.


Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan, 'Elimde silah var, istediğimi yaparım' diye paylaşım yapmış

Rusya'daki üniversitede 8 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada! Saldırgan, "Elimde silah var, istediğimi yaparım" diye paylaşım yapmış

 Son Dakika: Rusya'da Perm Üniversitesi'ne silahlı saldırı! 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son Dakika: Rusya'da Perm Üniversitesi'ne silahlı saldırı! 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Stefan Kuntz Alex Teixeira Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Vladimir Putin Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 12:33:42. #1.12#