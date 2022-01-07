Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor - Haberler
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Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Yedisu ilçesine gidiş yolu Karla kaplı yollar Perisu Çayı'nın drone ile havadan görüntülenmesi Güneşin çaya yansımasıyla oluşan buhar Kırağı tutan ağaçlar BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karlar içerisinde akan Perisu Çayı ve kırağı turan ağaçlar görsel şölen sunuyor.

BİNGÖL (AA) - Yedisu ilçesine gidiş yolu

Karla kaplı yollar

Perisu Çayı'nın drone ile havadan görüntülenmesi

Güneşin çaya yansımasıyla oluşan buhar

Kırağı tutan ağaçlar BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karlar içerisinde akan Perisu Çayı ve kırağı turan ağaçlar görsel şölen sunuyor.

Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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