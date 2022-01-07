Perisu Çayı'nda kış güzelliği yaşanıyor
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Yedisu ilçesine gidiş yolu Karla kaplı yollar Perisu Çayı'nın drone ile havadan görüntülenmesi Güneşin çaya yansımasıyla oluşan buhar Kırağı tutan ağaçlar BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karlar içerisinde akan Perisu Çayı ve kırağı turan ağaçlar görsel şölen sunuyor.
BİNGÖL (AA) - Yedisu ilçesine gidiş yolu
Karla kaplı yollar
Perisu Çayı'nın drone ile havadan görüntülenmesi
Güneşin çaya yansımasıyla oluşan buhar
Kırağı tutan ağaçlar BİNGÖL - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde karlar içerisinde akan Perisu Çayı ve kırağı turan ağaçlar görsel şölen sunuyor.