Perisic, Inter ile Uzattı
Inter, Hırvat oyuncusu Ivan Perisic'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Perisic, Inter ile uzattı
Inter, Hırvat oyuncusu Ivan Perisic'in sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Perisic'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.
Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyen kanat oyuncusu Perisic, Inter formasıyla çıktığı 80 maçta 21 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
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Kaynak: EuroSport.com