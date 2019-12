Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok

08.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:21

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kurulacak yeni partiler için, "Bu bir Amerika operasyonu ama bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken ters istikamette, Amerika yönünde çabalar içerisindeler ama AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın parti kurma girişimlerine dair açıklamalarda bulunan Doğru Perinçek, şöyle konuştu:

"AK Parti ve MHP, Amerika'ya direnmeye başladı. Türkiye, Amerika'nın denetiminden ayrılıyor, FETO ve PKK'nın üzerine gidiyor. Amerika'nın buna yanıtlarından biri de AK Parti'den, AK Parti içerisindeki Amerika'yı koparma girişimi. Davutoğlu ve Babacan olayı, AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu olarak görülebilir. Zaten Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, yarı resmi basın organı, 'Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti' diye yazdı. Amerika kendisi Davutoğlu'na, 'Benim adamım' dedi. Bu bir Amerika operasyonu. Davutoğlu, Babacan olayı olsun Amerika operasyonu. Abdullah Gül de, Babacan ile birlikte. Davutoğlu, Abdullah Gül, Mehmet Şimşek, Babacan. Gerçi ikiye bölündüler ama her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri 'nin projeleri içerisinde yer alan unsurlar. Yaptıkları yolsuzluklar falan da Cumhurbaşkanı tarafından dün ortaya serildi. Bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken, ters istikamette, bir takım Amerika yönünde, AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor."ALMANYA'YA TEPKİPerinçek, konuşmasında Almanya'nın devlet televizyonunda, 1937 Dersim olaylarına ilişkin yapılan yayında Alevilerin gaz kullanılarak imha edildiğinin anlatıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Adolf Hitler'e benzetildiğini söyleyerek, tepki gösterdi. Almanya'da yaşayan Türklerin de durumu protesto ettiğini söyleyen Perinçek, Türkiye'yi kimsenin parçalayamayacağını belirtti.Diyarbakır'da çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları eyleme de değinen Doğu Perinçek, "Diyarbakır anneleri, çocuklarını istiyor. Şehit anaları da onlara katıldı. Şehit anaları ile çocuklarını PKK'ya kaptıranlar birleşti. Analar bütün Türkiye'yi birleştirdi. Ancak analara karşı bir kışkırtma gündeme geldi. CHP'li bir milletvekili, dağdaki terörist için, 'Evlatlarınız size hakkını helal etmiyor' dedi. Onu da burada kınıyoruz" dedi.'PKK'YI İMHA ETMEK MÜMKÜN'Gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Doğu Perinçek, Barış Pınarı Harekatı'na dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Barış Pınarı Harekatı ile tarihi fırsat yakaladık. Suriye devleti le işbirliği yaptığımız zaman PKK'yı imha etmek mümkün. Hareket çok doğru, yerinde ve başarılı. Ama bunu yarım bırakmamamız lazım. PKK'yı imha etme fırsatını yakaladık. Süpürmek yetmez; bitirmek, imha etmek gerekiyor. Kandil'e beyaz bayrak çektirmeliyiz."Kadın cinayetlerine ilişkin de konuşan Doğur Perinçek, "Türkiye'de özellikle son on gündür kadın cinayetleri konusunda acayip bir kampanya var. Ülkede kadınlar kesiliyor gibi bir algı yaratılıyor. Oysa batı ülkelerine de kadına yönelik taciz, tecavüz, cinayet olayları yaşanıyor. Her türlü çürüme, yozlaşma var. Türkiye'nin imajı Amerika tarafından dayatılıyor. Türkiye'de mor zehirlenme var. Bizim kendi partimiz içerisinde de bana kızanlar, eleştiren var ama Türkiye'de mor zehirlenme var. Amerikancı darbeciler, mor zehirlenmeleri getirdi. Türk kadının özlemlerinden kopuk hareketler bunlar. Türk kadına erkekle eşit olmak istiyor. Oysa batıdan ithal edilen, batı kadının sorunlarını getirip Türk kadınına empoze ediyorlar. Ayrıca bu sorun idamla çözülecek konular değil" dedi.'DİBE ÇEKMEYECEK DENGELERLE BELİRLEMEK LAZIM'İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu arasında süren, yaklaşık sekiz milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2020 asgari ücret zammına yönelik görüşlerini de paylaşan Perinçek, rakam telaffuz etmeyerek, şunları söyledi:

"Türkiye zor bir döneme girdi. Burada temel mesele üretimi artırmak. Türkiye ürettiğini yüzde 13'ünü yatırıma ayırıyor. Bu yüzde 13 ile fabrika açamayız, tarımı destekleyemeyiz. Bizim bunu yüzde 25'e çıkarmamız gerekiyor. Bunu da millete nasihat vererek yapamayız. Devletin tarım, mali politikaları ile olur. Toplumun insanca yaşama amacını hayata geçirecek hassasiyetler içerisinde olmalıyız. Ama bir yandan da tasarrufu düşürecek adımlardan uzak durmamız lazım. Aşırı verici politikalardan uzak durmamız lazım. Türkiye'deki tasarruf oranlarını dibe çekmeyecek dengelerle belirlemek lazım. Diğer partilerin iktidara gelme umutları yok, o nedenle bol keseden veriyor. Vatan Partisi iktidar olacak. O nedenle yapacağı şeyi söylüyor. Biz tasarruf oranını artıracağız."

Kaynak: DHA