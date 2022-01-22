Doğu Perinçek'ten faiz tepkisi

Vatan Partisi tarafından düzenlenen Ostim-İvedik Üretim Devrimi Kurultayı'na katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek "Faizciyi sultan yapan sistemin getirdiği yer 500 milyar dolara yaklaşan dış borçtur" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ankara Ostim'de düzenlenen Ostim-İvedik Üretim Devrimi Kurultayı'na katılarak üreticilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Perinçek, "Üretim devrimi kurultayı yapıyoruz. Bu kurultay aynı zamanda bir ekmek teknesi kurultayı. Küçük büyük sanayiciler, işçiler, çiftçiler, zanaatkarlar, memurlar, emekliler burada birleşmiş durumdadır. Çünkü süreç ekmek teknemizi tehdit eden bir süreçtir. Üretim devrimi kurultaylarında yükselen feryat 'böyle gitmez' diyor. Türkiye bir dönüm noktasına geldi, büyük kararların eşiğinde. Devletin yöneticileri de açıkça ifade ediyorlar. Ekonominin içinde olan ve alın teli dökenler de aynı saptamada bulunuyorlar. Yürümesi mümkün olmayan bir sistem vardı. Borçlanma sistemi diyelim, faizciyi sultan yapan sistemin getirdiği yer 500 milyar dolara yaklaşan dış borçtur. Türkiye büyük bir yeniliğin eşiğinde. Türkiye Ekmek teknesini kurtaracak ve üretime yönelecek. Devrim sözünden korkmuyoruz. Sistem değişikliği bir görev olarak dayanmış durumda. Üretici ve çiftçiyi kambur duruma getirdi eski sistem" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM EKONOMİYİ TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Perinçek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin çok girişken, zeki sanayicisi var. Dünyanın pek çok yerine giden insanlarımız orada döner krallıkları, sanayi krallıkları açtılar. Bunlar Türk girişimcisinin azmini gayretini gösteren örneklerdir. Devlet olarak sanayicimizin büyüme hırsına ve azmine destek olmamız gerekiyor. Bakın ithalatta belli tedbirler ne kadar iyi sonuçlar doğuruyor. Dışarıdan ithal ettiğimizde 5 sene evvelki Türkiye ortaya çıkıyor. Bugün ihracatımızın bile yüzde 60'ı bile dışarıdan aldığımız ürünlerin tekrar ihraç edilmesi ile sağlanıyor. Katma değer kazanmamış ürünleri ihraç ediyoruz. Biz önümüzdeki dönem ekonomiyi tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

Perinçek, Türkiye'nin milli ekonomi kurması için bağımsız ve başının dik olması gerektiğini ayrıca yaşanılan sürecin milli görevleri olduğuna dikkat çekti.

(Oğuzhan Halil Özbek - İbrahim Çakmak/İHA)