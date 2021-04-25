Perinçek Rus medyasına konuştu: Biden'ın açıklaması sonrası Türkiye ile Rusya yakınlaşacak
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Perinçek Rus medyasına konuştu: Biden'ın açıklaması sonrası Türkiye ile Rusya yakınlaşacak

Perinçek Rus medyasına konuştu: Biden'ın açıklaması sonrası Türkiye ile Rusya yakınlaşacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rus medyasına ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Ankara ve Moskova' arasındaki ilişkilerde daha da yakınlaşma olacak" dedi.

Rus medyasına ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin yayımladığı mesajındaki "sözde soykırım" ifadesini değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Ankara ve Moskova' arasındaki ilişkilerde daha da yakınlaşma olacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Biden'ın ifadesine tepki yağmaya devam ederken, ABD-Türkiye ilişkilerinin bundan sonraki süreci merak konusu oldu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Rus Tass Haber Ajansı'na Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesini değerlendirdi. Biden'ın tepki çeken açıklamasının ardından, Türkiye ve Rusya'nın yakınlaşacağını belirten Perinçek, " Bu tavır Türkiye, Asya, Rusya ve Çin'e yönelik bir saldırıdır" dedi. Perinçek, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: "Biden'ın açıklaması insan haklarıyla alakalı değildir. Ve bu olay tarihsel tartışma çerçevesinde değerlendirilemez. Biden, daha sonra Rusya ve Çin'e karşı tedbirler alabilmek için Türkiye'den başlayarak harekete geçti." 

    


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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