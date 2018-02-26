Perinçek, Katliam Yapan Esad'a Sahip Çıktı: Doğu Guta Yalanları İsrail'e Hizmet Eder

Beşar Esad rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de gecikmeksizin ateşkes sağlanması kararı almasına karşın yine de kimyasal silah kullandığı Doğu Guta'da trajedi sürerken, Doğu Perinçek'ten ilginç bir çıkış geldi. Doğu Perinçek "Doğu Guta, Suriye'nin vatan savaşını verdiği en önemli cephelerinden biri. Suriye vatanını ABD ve İsrail'in terör örgütlerinden temizliyor" dedi.

Suriye Hükümeti'ni savunan Perinçek, "Vatan savaşı veren Suriye Devleti'ni Doğu Guta'da katliam yapmakla suçlayanlar, İsrail'in Golan Tepeleri'nin tamamını işgal planının hizmetindeler" ifadelerini kullandı.

"SURİYE VATAN SAVAŞI VERİYOR"

Perinçek, şunları söyledi:

"Doğu Guta, Suriye'nin vatan savaşını verdiği en önemli cephelerinden biri. Suriye vatanını ABD ve İsrail'in terör örgütlerinden temizliyor. Bu vatan savaşının ön cephesinde Türkiye, ondan sonra Suriye var. Bir Siyonist 'Guta'da katliam yapılıyor' der. Bu tamamen İsrail'in, Suriye'ye yönelik siyonist saldırılarıyla bağlantılıdır. Biz hep Suriye'nin kuzey cephesinden bahsettik. Ancak Golan Tepeleri diye bilinen bir yer var. Su kaynaklarına sahip. Golan Tepeleri'nin bir kısmı İsrail tarafından işgal edilmiş durumda, bir kısmı da Suriye'nin elinde. İsrail, Suriye'nin Golan Tepeleri'ne hakim olduğu bölümü de işgal etmek istiyor. İşte buradan ilan ediyoruz; 'Esad Guta'da katliam yapıyor' diyenler, bu yalanları manşet yapanlar, Golan Tepeleri'nin tamamını işgal etmek isteyen İsrail'in hizmetindeler."