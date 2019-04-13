Perinçek İzmir'de Partilileriyle Buluştu

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de partilileri ile bir araya geldi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlenen dayanışma toplantısında partilileriyle buluştu. Dünyada ve Türkiye'deki siyaset gündemini değerlendiren Perinçek, dış politikaya ilişkin bazı eleştirilerde bulundu. Dünyada büyüyen ekonominin Asya ve Çin ekonomisi olduğunu dile getiren Perinçek, Türkiye'nin Çin ile işbirliği yaparak esaslı bir dış politika üretmesi gerektiğini savundu.

Türkiye'de ara malların dışarıdan borçlanarak alınması nedeniyle devlet, millet, işçi ve çiftçiğinin zorda olduğunu öne süren Perinçek, üreticinin baş tacı edilmesini isteyerek, asıl meselenin emek potansiyelini seferber etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önünde güvenlik tehdidi olduğunu da dile getiren Perinçek, "Namluların ağzında yaşıyoruz. Güvenlik ile ekonomik sorunların iç içe geçtiği bir tarihsel süreci yaşıyoruz. Türkiye'nin bütün sınıflarını ve siyasi akımlarını bir hükümette birleştirmek çözümdür. Ekmek teknesini el ele koruyarak bu zorlukları aşarız"diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA