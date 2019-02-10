Perinçek: Ekonomik Krizden Kurtulmak İçin Üretici Baş Tacı Yapılmalıdır

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Ekonomik krizden kurtulmak için üretici baş tacı yapılmalıdır. Türkiye'nin üretimini baltalayan siyasi açıklamalar yanlıştır" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, 'Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı' programına katıldı. Programda konuşan Perinçek, ekonomide yaşanan kriz nedeninin, ülke sanayicisinin kambur ilan edilmesi olduğunu söyledi. Kayseri başta olmak üzere birçok sanayi kentini pahalı ürettikleri iddiasıyla kambur ilan edildiğini öne sürülen Perinçek, "Türkiye vücudunu satmaya başladı. Borçlar ödenemez durumda olduğu için Türkiye'ye hacizci gelmiş durumda. Yılda 40 milyar dolar Türkiye'nin dış ticareti açık veriyor. Bu noktaya gelmesinin nedeni üreticinin suçlanmasıdır. Bundan kurtulmanın yolu, üreticinin yeniden baş tacı edilmesidir. Üretici bizim baş tacımızıdır. Türkiye'nin üretimini baltalayan siyasi her hamle yanlıştır. Tüketmek için üretmek gerekir. Bir ekonominin ilerlemesi ve dar boğazdan çıkması için üreticinin üretmesi gerekir. Zamanında üretmişiz. Kayseri'de uçak üretip, Hollanda'ya satmışız. 1970'li yıllarda motor, makine üretmişiz. 1980 sonrası ekonomimiz ne hale geldi" dedi.

'YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAMIZ GEREKİR'

Tarım üretiminin arttırılması için çiftçiye ucuz mazot, gübre, kredi verilmesi gerektiğini söyleyen Perinçek, "Zonguldak dağında kömür var, ancak biz Rusya'dan borçla kömür alıyoruz. Maliyetler yükselse bile tarıma, sanayi üretimine destek vermektir. Danalar bostana girmesin. Yerli üreticiyi korumamız gerekir. Dışarıdan saman, et, buğday, canlı hayvan almamalıyız. Yapamadıklarımızı almalıyız ve yapmayı öğrenmeliyiz" diye konuştu.

- Kayseri

Kaynak: DHA