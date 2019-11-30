Perinçek: AK Parti'nin de bulunduğu 'Üreticilerin milli hükümetini' kuracağız

30.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:13

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Tek başına AK Parti yönetimiyle Türkiye'yi buradan çıkaramayız ama AK Parti'yi dışlayarak da çıkaramayız. Öyleyse tek başına AK Parti yönetmeyecek ama AK Parti'nin de bulunduğu üreticilerin milli hükümetini kuracağız." dedi.



Perinçek, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, partisince düzenlenen Bursa Üretim Devrimi Kurultayında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına çözüm bulacağı bir döneme girdiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle