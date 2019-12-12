Perilerden oyuncak kampanyasına destek

12.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:22

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyespor Kadın Basketbol oyuncuları, 41 Burda AVM'de gerçekleşen etkinlikle "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesine oyuncak bağışlayarak destek verdi.



İzmit Belediyesi ile Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği'nin ortaklığıyla "Hayalsiz Çocuk Kalmasın" projesi kapsamında 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.15'te İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç öncesin taraftarlar yanların getirdikleri pelüş oyuncakları sahaya fırlatacak. Bu oyuncaklar Kocaeli'nin 41 köy okulunda okuyan ve oyuncak almaya imkanı olmayan çocuklara hediye edilecek. Proje kapsamında 41 Burda AVM'de gerçekleşen etkinliğe katılan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı sporcuları Özge Kavurmacıoğlu, Monika Grigalauskyte ve Sasa Cado, yanlarında getirdikleri pelüş oyuncakları kutulara atarak projeye destek verdiler.



Pelüş oyuncakları kutulara atan sporcular ardından AVM esnafını dolaşarak 14 Aralık Cumartesi günü saat 15.15'te oynanacak bu anlamlı maça davet ederek yanlarında pelüş oyuncaklarıyla gelmelerini istediler. Etkinlikte konuşan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Sporcusu Özge Kavurmacıoğlu, "Fenerbahçe ile oynayacağımız bu önemli karşılaşmaya herkesi yanlarında pelüş oyuncaklarıyla beraber bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA