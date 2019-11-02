Perilerden farklı tarife: 70-57

02.11.2019 16:31

Bu sezon ilk olarak play-off etabında yer almak isteyen Büyükşehir Belediyespor, TKBL 6. Haftasında Fenerbahçe Gelişim takımını ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya, yeşil-beyazlılar sayılarla başladı. İlk 5 dakikasında rakibi karşısında 12-0 öne geçen Bursa ekibi, periyodun geri kalan zamanlarında hücumda etkinliğini gösteremedi ve ikinci çeyreğe 17-19 geride girdi. Maçın ikinci çeyreğinde oyunda yeniden üstünlüğü ele geçiren Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 38-30 üstünlükle girdi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Bursa ekibi, üçüncü çeyreği54-45 geçerken, maçı 70-57 kazandı.

Sıradaki rakip, Urla Belediyesi

Aldığı bu sonuçla galibiyet sayısını 5'e çıkaran Büyükşehir Belediyespor, TKBL 7. Haftasında Urla Belediyesi'ne konuk olacak. 8 Kasım Cuma günü Urla 12 Eylül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18:00'da başlayacak

Kaynak: Bültenler