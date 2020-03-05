Periler Ülkesi Filmi
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Ejderhaların yok olması ile birlikte sihir de ortandan kaybolur. Ancak Sunelf Marween’ın terk edilmiş bir ejderha yumurtası bulması büyük umut doğurur. Eğer ejderhalar Bayala’da yeniden var olurlarsa, şehri ele geçiren elfler uzaklaşmak zorunda kalır ve bu Bayala’nın kurtuluşu olur. Prenses Surah ve onun arkadaşları Bayala’yı kurtarma umuduyla, elfleri Ejderha Dağları’na götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar.
Yönetmen: Aina Järvine, Federico Milella
Senaryo: Pamela Hickey, Jeffrey Hylton, Dennys McCoy, Joe Vitale, Vanessa Walder
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Bayala
Yapımcı Firma: Fabrique d'Images
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, Lüksemburg
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 17.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com