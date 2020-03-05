Periler Ülkesi Filmi

05.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:54

Ejderhaların yok olması ile birlikte sihir de ortandan kaybolur. Ancak Sunelf Marween’ın terk edilmiş bir ejderha yumurtası bulması büyük umut doğurur. Eğer ejderhalar Bayala’da yeniden var olurlarsa, şehri ele geçiren elfler uzaklaşmak zorunda kalır ve bu Bayala’nın kurtuluşu olur. Prenses Surah ve onun arkadaşları Bayala’yı kurtarma umuduyla, elfleri Ejderha Dağları’na götürmek için macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yönetmen: Aina Järvine, Federico Milella

Senaryo: Pamela Hickey, Jeffrey Hylton, Dennys McCoy, Joe Vitale, Vanessa Walder

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Bayala

Yapımcı Firma: Fabrique d'Images

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Almanya, Lüksemburg

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 17.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com