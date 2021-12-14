Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu - Haberler
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Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu

Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'da çekimleri süren 'El kızı' isimli dizinin başrol oyuncusu Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

ULA, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da çekimleri süren 'El kızı' isimli dizinin başrol oyuncusu Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Savaş, herkesi aşı olmaya davet etti.

Muğla'nın Ula ve Köyceğiz ilçelerinde çekimi devam eden 'El kızı' isimli dizide 'Cavidan Bozdağ' karakterini canlandıran Perihan Savaş, 4'üncü doz koronavirüs aşısını oldu. Savaş'ın 2 Sinovac, 2 de Biontech aşısı olduğu belirtildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aşısını yaptıran Savaş, "Hepimizin tedbirli olması gerekiyor. Kendi ve çevredeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak için aşılarımızı yaptırmalıyız" dedi. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan ise pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.


- Muğla
Perihan Savaş, 4'üncü aşısını oldu

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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