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Peribacalarını Kapadokyalılar yaşatacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da bakımsız ve korumasız kalan peribacaları zamana yenik düşüyor.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapadokya'da bakımsız ve korumasız kalan peribacaları zamana yenik düşüyor.

Milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin meydana getirdiği yumuşak tabakanın asırlar boyu yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumları asırlardır insanlara ev sahipliği yapıyor. Kapadokya bölgesinde peribacaları ve bu doğal harikalar içerisinde yaşamın iç içe olduğu en önemli merkez konumundaki Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki peribacalarının, 1985 yılından itibaren alınan kararla terk edilmesi ile başlayan yıkılma süreci hızla devam ediyor.

Peribacalarını Kapadokyalılar yaşatacak

Peribacalarını Kapadokyalılar yaşatacak

Peribacalarını Kapadokyalılar yaşatacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Kapadokya, Türkiye, Erciyes, Turizm, Güncel, Haberler

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