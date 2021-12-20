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PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacaları yoğun sis altında kaldı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da peribacaları yoğun sis altında kaldı.

Sabah erken saatlerinden itibaren Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Uçhisar, Göreme, Zelve-Paşabağları ve Ürgüp'deki peribacaları sisler içerisinde kalırken, kara yolunda görüş mesafesi de yer yer 5 metreye kadar düştü. UNESCO'nun hem doğal hem de kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde geçen günlerde etkili olan kar yağışının ardından yoğun sis oluştu. Sis, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde farklı güzelliği ortaya çıkardı. Sisle kaplı olan bölgede turistlerin hatıra fotoğrafları çektirdikleri görüldü.

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

PERİBACALARI YOĞUN SİSLE KAPLANDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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