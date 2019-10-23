Peri Bacaları Kiliseleriyle Ünlü Göreme Artık Milli Park Değil

23.10.2019 09:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayımlanan kararla Kapadokya bölgesinde peri bacalarının bazılarına, bunların içine oyulmuş kiliselere ve duvar resimlerine ev sahipliği yapan açık hava müzesini de barındıran Göreme'nin "milli park" statüsü kaldırıldı