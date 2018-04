Perge İçin Rekor Hedef

Turizmde 2018 yılını Perge yılı ilan ettiklerini açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hedeflerinin Antalya'ya gelen turistin üçte birinin Perge'ye gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Karaloğlu, Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğa zenginlikleri bakımından potansiyeline de dikkat çekerek, "Turizmde artık yeni şeyler ifade etmemiz, yeni şeyleri söylememiz lazım" dedi.

Turizmde 2016 kriz yılını yaşayıp 2017 yılında toparlanma sürecine giren Antalya, rekorlarla başladığı 2018 yılında, aynı başarıyı devam ettirebilmek adına yeni stratejiler deniyor. Antalya Valisi tarafından daha önce 2018 yılı temasının Pamfilya'nın başkenti 'Perge Antik Kenti' olarak belirlenip, yine 2018'i Perge yılı ilan edilmesinin ardından bugün, Perge ile ilgili yapılan çalışmaların anlatıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Yeliz Gül Ege'nin katıldığı toplantıda, 2018 yılı turizm sezonunun Mayıs ayı başında Perge'de açılacağı açıklanırken, daha sonraki yıllarda ise farklı tarihi ve kültürel bölgelerin de tanıtılacağı belirtildi.

"Hedefimiz Antalya'ya gelen turistin üçte birini Perge'ye sokmak"

Dünyada, Antalya kadar antik şehri ve antik tiyatrosu olan başka bir şehir olmadığını belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu gibi değerlerin kullanılamadığına dikkat çekti. Perge'nin Antalya'da en önemli turizm destinasyonlarının yakınında yer aldığına işaret eden Karaloğlu, "Bu kadar yakın olmasına rağmen, burayı ziyaret eden yerli yabancı ziyaretçi sayısına baktığımızda, gerçekten problemin olduğunu görüyoruz. Perge dediğimiz yer gerçekten alt yapısıyla üst yapısıyla döneminin en parlak şehri" dedi.

Bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Karaloğlu, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla Perge'nin turizm sezonuna hazır hale geldiğini söyledi. Antalya'da turizmi çeşitlendirme ve 12 aya yayma konusunda bu seneyi Perge Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Karaloğlu, "Proje ve tanıtım çalışmalarının hepsi hazır şuanda. Artık sadece sektörün başarılı olabilmemiz için bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Bu sene Antalya'ya gelen turistin 3'te birini, Perge'ye sokalım, orayı ziyaret ettirelim. Yıl sonunda ne kadar başarılı olacağız, onu hep beraber göreceğiz ama yola çıkarken koyduğumuz hedef budur. Buna sektörün çok ciddi destek vermesi lazım. Bizim turizmde artık yeni şeyler söyleme zamanımız geldi geçiyor. Eski alışkanlıklarımızla, eski ezberlerimizle biz turizmi ne 12 aya yayabiliriz ne de Antalya için hedeflediğimiz 20 milyon, 25 milyon rakamlarını görebiliriz" diye konuştu.

"Türk turizmine de Antalya turizmine de çok şey katacak"

Antalya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzellikler bakımından çok cömert bir şehir olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Turizmde artık yeni şeyler ifade etmemiz, yeni şeyleri söylememiz lazım. İnsanlar Antalya'ya tatil, ve dinlenmek için geliyorlar. Ama ülkelerine dönerken farklı bir lezzet farklı bir kültürel hafızayla onları ülkelerine döndürmemiz lazım. Bunların tamamını artık turizmde değerlendirmenin zamanı geldi, geçiyor. Dünyada trendler değişiyor, insanların seyahat trendleri de değişiyor. Artık genç nesil sadece gelip 15 gün deniz kenarında dinlenip tatil yapmak istemiyor. Farklı maceralar peşinde. Onlara bu imkanları bizim sunmamız gerekir. 2018 Perge yılına da öyle bakmak lazım. Bizim hedefimiz her sene Antalya'nın bir değerini öne çıkarmak. Bu sene Perge dedik, yine arkadaşlarla tartışacağız. Belki önümüzdeki sene belki Aspendos belki Side diyeceğiz, belki başka bir şey diyeceğiz ama mutlaka bundan sonra her yıla bir tema yükleyeceğiz ve o temayı da bugün yapılan çalışma gibi her şeyiyle bir ürün haline dönüştürüp, pazarlama stratejisiyle insanlara arz etmemiz lazım. Göreceksiniz bu çalışma 3-5 yıl sonra Türk turizmine de Antalya turizmine de çok şey katacak" ifadelerini kullandı.

"Başarıya ulaşacağımızdan eminim"

Büyükşehir Belediyesi olarak turizm sektörünün daima yanında olduklarını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Perge bizim aslında çok uzun senelerdir tam anlamıyla farkına varamadığımız, keşfedemediğimiz önemli değerlerden bir tanesi. Ziyaretçi sayılarına baktığımızda da istediğimiz seviyeyi yakaladığımız gözlendi. Perge yılının Antalya'da en iyi şekilde, Büyükşehir Belediyesine ait görsellerde tanıtılması adına biz de her türlü desteği, diğer çalışmalarımızla vereceğiz ve böylelikle her sene farklı bir kültürel değerimizi öne çıkartmak suretiyle bu yıl ilk defa başlattığımız Perge Yılı'nda inşallah önemli bir başarıya ulaşacağımıza eminim" diye konuştu.

"2017'de 64 bin kişi ziyaret etti"

Perge için ciddi şekilde tanıtım çalışmaları yaptıklarını kaydeden AKTOB Başkanı Erkan Yağcı da, Perge'ye gelen ziyaretçi sayılarıyla ilgili rakamlar paylaştı. Perge'ye en çok ziyaretçinin 418 bin rakamıyla 2011 yılında gerçekleştiğini bildiren Yağcı, 2017 yılında 64 bin, 2018 yılının ilk 3 ayında ise 13 bin 135 kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. AKTOB olarak Perge'nin tanıtımı konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktaran Yağcı, havalimanı, oteller ve kentin billboardlarında tanıtım afiş ve videoları yayınlayacaklarını söyledi. Hazırlanan afişlerin Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 4 dilde yer aldığını belirten Yağcı, "Havalimanında inen her turistte tur operatörleri ve acentalar vasıtasıyla turistlere vererek afişlerle tanıtımını da sağlayacağız. 2018 yılının turizm sezon açılışını Mayıs'ın ilk haftasında tüm Perge'de açmak üzere karar aldık. İlk lansmanımızı orada yapacağız" dedi. - ANTALYA