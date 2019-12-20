Perge'de mevcut 4 kaz var (2)

20.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:10

KIZILKAYA: KAZLARIN SAYISINDAN KAYNAKLI

Antalya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Kızılkaya, medyada yer alan 'Perge'nin sürgün kazları' haberi üzerine Müze Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi istendiğini söyledi. Kızılkaya, "Yetkililer, haberlerde ifade edildiği gibi herhangi bir ısırma ve bakanlığa intikal etme olayının söz konusu olmadığını belirtti. Yetkililer Antalya Müzesi'nden Perge'ye birkaç kaz götürüldüğünü doğruluyor fakat bunun kazların sayısının çok artmasından kaynaklandığını ifade ediyor. Ayrıca, hali hazırda Perge'de 4 kaz bulunduğunu ifade ediyor" dedi.

Kaynak: DHA