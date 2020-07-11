Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Antik Kanalı, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor
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Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Antik Kanalı, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İzmir Bergama'da bulunan 2400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Antik Kanalı'nı yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkaracak.

Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Antik Kanalı, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkıyor
11.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:20

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İzmir Bergama'da bulunan 2400 yıllık Pergamon Antik Kenti'nin kalbi Selinos Antik Kanalı'nı yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne çıkaracak. Antik kanalda 6 medeniyete birden yolculuk yapılabilecek.

İzmir'de Efes Antik kentini binlerce yıl sonra denizle buluşturacak projenin inşaatı sürerken, turizme büyük katkı sağlayacak bir kanal da İzmir'in kuzeyine Bergama'ya yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin özel talimatı ile başlatılan projeye göre 2400 yıllık tarihi Pergamon Antik kentinin kalbi Selinos Deresi yeniden düzenlenecek. Bergama'nın kalbinde özel bir turizm alanı oluşturulacak.

6 Medeniyete birden yolculuk yapılacak

Türkiye'de ilk olacak proje ile dere yatağı yeniden düzenlenerek, Helen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait yapılar yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yolları ile Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistlerin 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansları doğacak. DSİ öncülüğünde yürütülecek çalışmalara İzmir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Bergama Belediyesi, Bergama Müze Müdürlüğü, İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve İZSU'da destek verecek.

Tarihi doku korunacak

Kent merkezindeki 1380 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsünden başlayacak. Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsü'ne kadar devam edecek. Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında DSİ, bin metre kalgir duvarı onaracak bin 400 metre de yeni duvar inşa edecek. Yeni duvarların yüzeyi tarihi dokuya uyumlu taşlarla kaplanacak ve çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek.

Bergama, Türkiye'de tek olacak turizm alanına kavuşacak

Selinos Antik Kanalının çevresinde gezi ve yürüyüş yolları ile parklar oluşturulacağını da ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Başlattığımız ve en kısa sürede hayata geçirmeyi planladığımız bu projenin müjdesini 22 Şubatta Bergama'ya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi tamamlandığında Bergama hem daha modern ve güvenli bir hale gelecek, hem de Türkiye'de tek olacak bir turizm alanına kavuşacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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