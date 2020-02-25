Performans sanatını geleceğe nasıl taşırız?

25.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:27

28 Şubat Cuma günü, saat 14.00'te Sakıp Sabancı Müzesinde düzenlenecek konferansın konuşmacısı, TATE Modern'de Zamana Dayalı Medya Konservasyon Yöneticisi olarak çalışan Louise Lawson olacak.

Louise Lawson, "Canlı Tutma Stratejileri: Performans Sanatının Korunması" başlıklı konuşmasında günümüzde bu konuda yapılan çalışmalara ışık tutacak. Ayrıca, bu sanat eserlerinin doğası gereği sundukları zorluklarla bağlantılı olarak, konservasyonun nasıl yaşayan ve evrilen bir sürece dönüştüğünü de irdeleyecek. Louise Lawson konuşmasında, dokümantasyona odakla bu eserlerin nasıl belgelendiğini ve kayıt altına alındığını incelerken, dijital teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan yeni dokümantasyon tekniklerine de değinecek. Sürükleyici teknolojilere (360 video, Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Karma Gerçeklik) dayalı performans sanatının nasıl korunacağı da konferansta tartışmaya açacak.

Katılımın ücretsiz olacağı konferansın dili İngilizce olacak ve konferansta eş zamanlı Türkçe tercüme yapılacak.

Kaynak: Bültenler