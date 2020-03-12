Performans sanatçılarından rekor denemesi...36 saat boyunca Çanakkale Zaferini canlandıracaklar
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Çanakkale, 29 Ekim, İşçi

Performans sanatçılarından rekor denemesi...36 saat boyunca Çanakkale Zaferini canlandıracaklar

Performans sanatçılarından rekor denemesi...36 saat boyunca Çanakkale Zaferini canlandıracaklar Barış Pınarı Harekatında şehit düşen askerler için 28 Ekim'den 29 Ekim'e kadar 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek rekor kıran İzmirli performans ve mim sanatçısı Yunus İşçi, bu kez...

12.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:31
Performans sanatçılarından rekor denemesi...36 saat boyunca Çanakkale Zaferini canlandıracaklar

Performans sanatçılarından rekor denemesi...36 saat boyunca Çanakkale Zaferini canlandıracaklar

İZMİR - Barış Pınarı Harekatında şehit düşen askerler için 28 Ekim'den 29 Ekim'e kadar 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek rekor kıran İzmirli performans ve mim sanatçısı Yunus İşçi, bu kez de ekibiyle birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak için 36 saat boyunca gösteri yapacak.

İzmirli performans ve mim sanatçısı Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatında şehit düşen askerler için 28 Ekim'den 29 Ekim'e kadar 24 saat boyunca canlı heykel performansı sergileyerek asker selamı vermişti. İşçi, bu kez de 11 kişilik Mimus Performans Sanatları ekibi ile birlikte başka bir rekora imza atacak. Ekip, 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak üzere Gündoğdu Meydanı'nda 17 Mart 09.00'dan 18 Mart 21.00'a kadar Çanakkale Zaferinin kahramanlarını canlandırarak 36 saatlik bir performans sergileyecek.


Gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Yunus İşçi, "Daha önce 24 saat canlı heykel performansı sergileyerek dünya rekoru kırmıştık. Bu kez de ekibimizle birlikte Çanakkale'de kaybettiğimiz şehitlerimiz için 36 saat boyunca kesintisiz performans sergilemeyi düşünüyoruz. Bu performanstan elde edilecek destekleri de Mehmetçik Vakfına bağışlayacağız. 11 kişilik ekibimiz topçu kadın, Seyit Onbaşı, Türk askeri gibi çeşitli karakterleri canlandırılacak. 36 saat kesintisiz bir performans dünyada denenmedi. Biz 36 saat boyunca nöbetleşe bir şekilde performans sergileyeceğiz. 24 saatlik performans zor geçmişti. Bu performansta her karakterin 5'er saatlik kesintisiz performansları olacak. Bu 5 saat boyunca ihtiyaçlarımızı karşılamayacağız. İzmir halkını Gündoğdu Meydanı'na davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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