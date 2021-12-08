SPOR Pereira: Yarınki maç önemli ancak önceliğimiz lig

Pereira: Yarınki maç önemli ancak önceliğimiz lig

MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vítor Pereira, "Gerçekçi olmalıyız. Yarınki maç önemli ve galibiyet için savaşmak istiyoruz. Ancak önceliğimiz lig? dedi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vítor Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'AVRUPA LİGİ DAHA FARKLI OLABİLİRDİ'

Yarın zor bir takıma karşı sahada olacaklarına değinen Pereira, 'Bu turnuva çok farklı olabilirdi. İlk maçta Frankfurt'a karşı kazandığımız penaltı ve Antwerp'e karşı kazanılan penaltı gol olsaydı toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Bunu değiştirmek mümkün değil. Yarın da zor rakiple oynayacağız, organize bir takım. Taraftarımız karşısında kazanarak, onları onurlandırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'ÖNCELİĞİMİZ LİG'

Hedefleri arasında bu yıl önceliğin Süper Lig olduğuna vurgu yapan Pereira, "Gerçekçi olmalıyız. Yarınki maç önemli ve galibiyet için savaşmak istiyoruz ama önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için doğru işi yapmalıyız. Kadroda bir iki isim değişebilir ama yarın da iyi bir kadro sahada olacak" şeklinde konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Takımın daha iyi olabilmesi için sürekli çalıştıklarını belirten Portekizli teknik adam, 'Önemli olan Fenerbahçe. Ben de takım için en iyisini arıyorum, takımla çalışmalı, gelişmeli ve düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu biliyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Tüm konsantrasyonumuzu buraya veriyoruz. Herkesin bir fikri olabiliyor, saygı duyup yola devam etmeliyiz' dedi.