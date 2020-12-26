Perdelens, Avrupa'da Yeni Fırsatlara Odaklanıyor
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Perdelens, Avrupa'da Yeni Fırsatlara Odaklanıyor

26.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:17
Perdelens, Avrupa'da Yeni Fırsatlara Odaklanıyor

Covid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından evlerde bakterileri öldüren perde modası tüm hızıyla devam ediyor.Salgın döneminde evlerini koruma altına almak isteyenler, dekorasyonda köklü değişimlere girerek, demirbaş ürünlerde antibakteriyal özelliği olanları tercih ediyor. Hijyen faktörünü ön planda tutan ürünler ihracat rekorları kırıyor.

Türkiye'de bir ilk; Lensperde

Pandemi sürecinde yapılan Ar-Ge çalışmalarının pazardaki rekabeti artırdığını belirten perde sektörünün öncü markası Perdelens'in Pazarlama Direktörü Rıza Er; "Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, ev temizliği çok daha fazla önem kazanmaktadır. Ev hanımları ev temizliğinde olduğu gibi perde temizliğinde de Koronavirüs'e karşı çok daha fazla dikkatli olmalı, tül ve diğer perde çeşitlerinin mümkün olduğunca hijyene uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekmektedir.

Perdelens olarak, üretimini yaptığımız tül ve diğer perde çeşitlerinin yanında Türkiye'de ilk olarak tül, fon ve güneşliğin aynı anda tek mekanizmada buluştuğu, yüzün üzerinde renk ve desen seçeneğine sahip estetik görünümü ile ev hanımları tarafından çok beğenilen ve dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gören Lens Perde modelimizi piyasaya sürdük.

Kaynak: Snob Magazin

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