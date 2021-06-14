Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı

Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'de düğün sezonun açılması ile birlikte evlerini kurma telaşına giren çiftler, perdecileri doldurmaya başladı.

Mardin'de düğün sezonun açılması ile birlikte evlerini kurma telaşına giren çiftler, perdecileri doldurmaya başladı.

Mardin'de ikinci kademe normalleşme sürecinin başlamasıyla düğün sezonu açıldı. Kısıtlama sürecinde düğünlerini erteleyen çiftler bir taraftan düğün hazırlıklarını yaparken diğer taraftan da evlerini kurmanın telaşını yaşıyor. Evi gösteren en önemli detay olan perdeyi atlamak istemeyen çiftler İstanbul perdenin yolunu tutuyor.

10 markaya ev sahipliği yapan İstanbul Perde işletmecisi Esengül Keren, düğün sezonunun açılmasıyla beraber yeni ev kuracak olan çiftlerin perdelere yoğun talep gösterdiğini söyledi. Keren, "Evlenecek olan çiftler ev hazırlığı yapmaya başladı. Evlenecek çiftlerin ikinci durağı perdecilerdir. Çiftlerin perdelere yoğun şekilde talep göstermeye başladı. Bu yoğunlukta bizi memnun etti. Her bütçeye uygun perdelerimiz mevcuttur. Bu yıl evlenecek kişi sayısı çok olmasından dolayı işlerimizdeki yoğunluktan memnunuz" dedi. - MARDİN

Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı
Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı
Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Sarp Akkaya Erkan Petekkaya
Spor Diego Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:51:13. #1.13#

title