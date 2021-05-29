Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı

Tam kapanmanın ardından dükkanlarını açıp işlerinin başına dönen perdeciler, yeni evlenecek olanların ev hazırlığından dolayı oluşan yoğunluğu yaşıyor.

Tam kapanmanın ardından dükkanlarını açıp işlerinin başına dönen perdeciler, yeni evlenecek olanların ev hazırlığından dolayı oluşan yoğunluğu yaşıyor.

Esnaf, yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın ardından bugüne kadar yaşadıkları kayıplarını kapatabilmek için müşterilerini bekliyor. Birçok sektörü ilgilendiren düğünlerin ne zaman başlayacağı henüz belli değilken yeni çiftler ve aileleri hazırlıkları devam ediyor. Bu dönemde perdecilerde, düğün yapacak olan vatandaşların ev hazırlığı telaşesi yoğunluk oluşturdu. Pandemiden dolayı geçtiğimiz sezon düğününü yapamayıp bu seneye erteleyen vatandaşların çokluğu sebebi ile yaz sezonunda düğün yoğunluğu yaşanacak olması esnafı heyecanlandırıyor.

"Bu yoğunluk bizi memnun etti"

Uzun yıllardır Eskişehir'de perdecilik yapan Serdar Bingöl, tam kapanma döneminde 17 gün boyunca birçok sektörde olduğu gibi perdecilerin de dükkanını kapattığın belirterek, "Tekrar açtığımızda ise talep yoğunluğuyla karşılaştık. Yazın düğün yapacak oldukları için ev hazırlığı yapan vatandaşlar yoğun şekilde talep göstermeye başladı. Bu yoğunlukta bizi memnun etti. Eskisi kadar yoğunluk yaşamıyoruz fakat geçen seneye göre işlerimiz daha yoğun. Evlenenlerin sayısı bu sene daha fazla gibi gözüküyor" dedi.

"Bu sene daha çok düz ve spor ürünler tercih ediliyor"

Yıllara göre değişen modellerden bu sene spor modellerin tercih edildiğini belirten Bingöl, "Bu sene daha çok düz ve spor ürünler tercih ediliyor. Mobilya seçiminde insanlar spora yöneldiği için artık fon ve perde seçimlerinde klasikten uzaklaştılar. Osmanlı tarzı ürünler artık kalmadı. En son 4-5 sene kadar önce popülerdi ama artık üretimi bile durma noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

"Herkes bütçesine göre ürün tercih edebiliyor"

Ürün fiyatlarının döviz kuruna göre belirlenmesine rağmen herkesin bütçesine göre ürün bulabildiğini ifade eden Serdar Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Ürünlerin arasında fiyat farklılıkları var. Herkes bütçesine göre ürün tercih edebiliyor. Bizim sattığımız ürünler dövizle geldiği için fiyatlar bir miktar yüksek olabiliyor. Fakat insanlarda alım gücü düştüğü için bizde fiyatları olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı