Perde Arkası: Lucas Hernández, FC Bayern'e Katıldı
Lucas Hernández imzalı yeni FC Bayern, Atlético Madrid'den hamlesini tamamladıktan sonra Münih'e geldi. Hernández, Bayern'deki umutlarını ve yaralanmadan nasıl kurtulduğunu ortaya koyuyor.
Lucas Hernández imzalı yeni FC Bayern, Atlético Madrid'den hamlesini tamamladıktan sonra Münih'e geldi. Hernández, Bayern'deki umutlarını ve yaralanmadan nasıl kurtulduğunu ortaya koyuyor.
Kaynak: Dugout
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