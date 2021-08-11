Perde Arkası: Lionel Messi Paris Saint-Germain İle Sözleşme İmzaladı
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Perde Arkası: Lionel Messi Paris Saint-Germain İle Sözleşme İmzaladı

Dugout - Haberler | Spor

17 yıllık Barcelona kariyerinden sonra PSG'ye transfer olan Lionel Messi, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Kendisini başkent ekibinin renklerine bağlayan sözleşmeyi de imzalayan Messi'nin özel anlarının perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

17 yıllık Barcelona kariyerinden sonra PSG'ye transfer olan Lionel Messi, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı. Kendisini başkent ekibinin renklerine bağlayan sözleşmeyi de imzalayan Messi'nin özel anlarının perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Perde Arkası: Lionel Messi Paris Saint-Germain İle Sözleşme İmzaladı

Kaynak: Dugout

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