Perde Arkası: Adrien Rabiot, Juventus'a Tıbbi İçin Geldi

Orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, tıbbi durumu için Torino'ya geldikten sonra Juventus'a katılmaya bir adım daha yaklaştı. Fransızlar, Ligelle 1 şampiyonları Paris Saint-Germain'den Juventus'a bir hamle yapmak istediği için Caselle Havaalanı'na indi.

Orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, tıbbi durumu için Torino'ya geldikten sonra Juventus'a katılmaya bir adım daha yaklaştı. Fransızlar, Ligelle 1 şampiyonları Paris Saint-Germain'den Juventus'a bir hamle yapmak istediği için Caselle Havaalanı'na indi.

Kaynak: Dugout

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