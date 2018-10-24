Perco'nun İsmi Değişti, Logosuna Hilal Eklendi

Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Avrupa Kızılhaçları İşbirliği Platformunun (PERCO) adı ve logosu Türk Kızılayının önerisiyle Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Avrupa Kızılhaçları ve Kızılayları İşbirliği Platformu olarak değiştirildi, logosuna ise hilal eklendi.

PERCO'nun göç konusunu ele almak üzere düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısının ikincisi Gaziantep'teki bir otelde gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, toplantıda platformun adının ve logosunun değiştirilmesini önerdi. Öneri, platform üyelerinin oylarıyla kabul edilince PERCO'nun adı "Mülteciler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Avrupa Kızılhaçları ve Kızılayları İşbirliği Platformu" olarak güncellendi ve logosuna hilal eklendi.

Alper Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Suriye krizi çıktığından beri Birleşmiş Milletler'in (BM) yanı sıra ulusal ve uluslararası derneklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Öte yandan Gaziantep'in uluslararası operasyonların yönetildiği ve yürütüldüğü bir konuma sahip olduğunu dile getiren Küçük, şöyle konuştu:

"Ülkemizde bulunan Suriyeliler için sığınmacı, geçici koruma altındaki kişiler ve mülteci gibi birçok kelime kullanılıyor. Biz onları mülteci statüsünde adlandırmaktan kaçınıyoruz. Onların mağduriyeti ve ülkemize, bize olan ihtiyaçlarının farkındayız. Türk Kızılayı olarak yürüttüğümüz birçok faaliyetten birisi de göç çalışmaları. Ülkemizin nüfusunun yüzde 20'sini mülteciler oluşturuyor. Cuma günü saha ziyaretine gideceğiniz Kilis'te ise Suriyeli nüfusu, Türk nüfusundan fazla."

Tüm ulusal derneklerle göç konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Küçük, "Göç faaliyetleri Türk Kızılayının yürüttüğü merkezi çalışma değil ama biz göçün merkezindeyiz. O yüzden birlikteliğimizi daha da artırmak isteriz." diye konuştu.