Perçin: " Tatiller doğal ortamlara kayıyor"

07.10.2019 11:43

TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Olympos Antik Kentini gezdi ve ardından bölgede yer alan acentaları ziyaret etti. Olympos'un doğal güzellikleri ile dünyanın en önemli turizm noktalarından birisi olduğuna dikkat çeken Rıza Perçin, Olympos Antik Kenti'nin Antik Likya Yolu'nun en gözde kavşaklarından birisi olduğuna dikkat çekti.



Bölgedeki acentalarla görüşen Başkan Perçin, bu yıl iyi bir sezon geçirdiklerini belirtirken, bölgede gerçekleştirilen doğal tatil anlayışının önemini dile getirdi.



Son dönem tatil anlayışının daha çok doğal ortama doğru kaydığını söyleyen Başkan Perçin, "Olympos Batı Antalya Bölgemizin en önemli ve en özel bölgelerinden bir tanesi. Dünyanın da yakından tanıdığı bir bölge. Likya sınırlarında, zengin tarihi alanı ile de dikkat çekiyor. Doğal ortamı mükemmel. Gençler ve özellikle kampçıların gözdesi olan Olympos, Antalya'nın güney sahillerinde Phaselis'ten sonra ikinci önemli antik liman kent. Bu yıl iyi bir sezon geçirdik. Eğer bu güzellikleri göremeyenler varsa tavsiye ediyoruz ve herkesi bu özel ve güzel bölge olan Olympos'a davet ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA