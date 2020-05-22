Perakendenin Aşısı: Teknoloji Tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen COVID-19 salgını kontrol altına alınırken, tüketici alışkanlıklarındaki değişim kendini hissettiriyor.

Teması asgariye indiren, sosyal mesafeyi koruyan, yoğunluk ölçümü yapabilen ve ateş, maske kontrolü yapabilen teknolojiler, perakendecilerin ve AVM'lerin operasyonel yükünü azaltırken, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyor.

Mağaza yoğunluklarını ekrandan takip edin

Kapalı mekanlar için tavsiye edilen metrekare başına düşen insan yoğunluğunu belirlemek ve kontrol edebilmek, alan büyüdükçe güçleşiyor. Manuel çözümlerde de hata payı maalesef çok yüksek oluyor.

Sensormatic Yoğunluk Ölçüm Çözümü, gerçek zamanlı analiz yeteneği sayesinde, bir alandaki kişi sayısının anlık olarak takip edilebilmesini sağlıyor. Yoğunluk ölçümü kapılacak alanın girişine konumlandırılan ekrana, içeride kaç kişi olduğu, kaç kişinin girebileceği ve yaklaşık ne kadar süre bekleneceği bilgileri görsel olarak yansıtılıyor.

Sunulan çözüm, AVM'lerin yemek alanlarında, tuvaletlerinde, mağazaların girişlerinde, deneme kabin bölgesi gibi alanlarında kullanılabiliyor. Tak çalıştır özelliğe sahip çözüm, kapasite sınırı olan alandaki yoğunluğun artması durumunda girişlerin kısıtlanması veya yoğunluğun azaltılması gibi önlemlerin alınmasına olanak tanıyor. Bu sayede işletmeler, sahip oldukları alana göre kapasiteyi daha verimli kullanabiliyor.

Müşteriler ve personel Sosyal Mesafeyi Akıllı Uygulama ile Korusun

COVID-19 salgınının daha da yayılmasını engellemek için alınan önlemler doğrultusunda insanların kalabalık olarak durabileceği alanlarda kişilerin arasında en az bir metre mesafe bırakılması isteniyor.

Sosyal Mesafe Koruma Çözümü, kişiler arasındaki mesafe çok yakın ise uyarı veriyor, böylece sağlıklı sosyal ve çalışma ortamları sağlamak için tedbir alınmış oluyor. Çözüm insanların toplu olarak bulundukları mağaza, market, sevkiyat depoları gibi yerlerde kullanılabiliyor.

Akıllı telefonlara kurulan mobil uygulama veya giyilebilir uyarı cihazı "beacon" ile 2 metre mesafeden az ve 2 dakikadan daha uzun süre temas halinde sesli uyarı veriyor. Süre ve mesafe ayarlanabiliyor. Akıllı telefon uygulaması üzerinden, temasta olunan kişiler detaylı takip edilebiliyor. Hastalığa yakalan kişilerin, önceden kimle temas ettiği bilgisine kolay erişim sağlanıyor.

Temassız çözümler ile hijyen en üst seviyede

Temas ile kolayca bulaşabildiği ortaya konan koronavirüsten korunmak için teması asgariye indirmek ve belirli hijyen kurallarını izlemek gerekiyor. Temassız teknolojik çözümlerin başında da biyometrik geçiş sistemleri geliyor. Giriş çıkışların kontrol edilmesi gereken tüm alanlarda kullanılabilen Sensormatic Temassız Biyometrik Geçiş Kontrol Çözümleri, hijyen endişesini ortadan kaldırıyor.

Çalışanlar ve ziyaretçiler daha önce sisteme tanıtılan yüz ve iris bilgileri sayesinde herhangi bir yere dokunmadan sadece birkaç saniyeyle ölçülebilecek kısa bir sürede giriş-çıkış yapabiliyorlar.

Tek tek değil toplu ateş kontrolü

Koronavirüsün belirtilerinden birisi olan yüksek ateşi ölçmek de teknoloji ile kolaylaşıyor. Alışveriş merkezi ve mağaza gibi yüksek yoğunluk olabilecek alanlar için Noktasal Isı Tespiti Yapan Termal Kamera Çözümü vücut sıcaklığı normal değerlerin üzerindeki kişileri tespit edebilmeyi sağlıyor. Çözüm ayrıca video analiz özellikleri sayesinde maske kullanımının zorunlu olduğu noktalarda sesli ve görsel uyarı yapmanın yanında, maskesiz girişlerin engel olunmasını sağlıyor.

Çözümler hakkında konuşan Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr.Serdar İnce, "Alışveriş merkezlerinin ve mağazaların açılmasıyla beraber, normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri atılmış oldu. Ancak bu süreç içerisinde işletmelerin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için belirli kısıtlamalara uymaları gerekecek. Bu kısıtlamaların uygulanmasında en önemli unsur teknoloji. Mağaza ve AVM'lerdeki kişilerin sayılması ya da alışveriş merkezinde insanların vücut ısılarının ölçülebilmesini sağlayan teknolojik çözümler tercih ediliyor." dedi.

Kaynak: Bültenler