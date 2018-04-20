Perakendede Kadının Gücü" Etkinliği

İSTANBUL (AA) – Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar, "Türkiye'de 15-65 yaşındaki kadınların sayısı 30 milyon. Yani 30 milyon kadın isterse çalışabilir. Bunlardan sadece 8,9 milyonu çalışmakta ve diğer yarısı da kayıt dışı." bilgisini verdi.



Oktar, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen "Perakendede Kadının Gücü" etkinliğinde kadın istihdamına ilişkin bilgiler vererek, perakende sektörü mensuplarına kadın girişimcilerin ürünlerini satın almaları çağrısında bulundu.



Kendisinin 20 yıldır ticaretin içinde olan bir kadın girişimci olduğunu belirten Oktar, kadın ve erkeklerin eşit fırsatlara ulaşabildiği bir dünya hayal ettiğini, bunun için gönüllü olarak çalıştığını söyledi.



Kadını eğitime dahil tutmak, eğitimden sonra da çalışma hayatının içinde tutmanın önemine dikkati çeken Oktar, "Ülkemizde ben çalışmak istiyorum diyen kadınların oranı yüzde 33. Çalışan kadın oranı yüzde 28.Türkiye'de 15-65 yaşındaki kadınların sayısı 30 milyon. Yani 30 milyon kadın isterse çalışabilir. Bunlardan sadece 8,9 milyonu çalışmakta ve diğer yarısı da kayıt dışı." bilgilerini verdi.



Markalara FEM Sertifikası daveti



"Türkiye'de sigortalı çalışan kadınları toplasanız İzmir'in nüfusu kadar etmiyor" diyen Oktar, çalışan kadınların yüzde 40'ının evlilik ya da çocuk doğurmak için işi bıraktığını söyledi.



Bu şekilde işi bırakan kadınların yüzde 60'ının mutsuz olduğunu aktaran Oktar, bu kadınların uygun koşullar sağlanırsa işine dönmek istediğini söyledi.



Oktar, KAGİDER'in Dünya Bankası'yla beraber geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) ile şirketleri işe alım, kreş hizmeti, üst yönetimde kadınlara şans verilmesi gibi 27 ana kriterde incelediklerini belirterek, başarılı bulunan şirketlere FEM Sertifikası verildiğini anlattı.



"Perakendede Kadının Gücü" etkinliğinde birçok şirketin FEM Sertifikası'nı alabilecek kriterlerde olduğunu gördüğünü ifade eden Oktar, şirketleri sertifikayı almaya davet etti.



"Kadından almalı, memleket kazanmalı"



Perakendede kadın çalışan oranının yüzde 40 seviyesinde olduğunu belirten Oktar, şunları kaydetti:



"Ürünleri kadınlar alıyor genellikle. Çalışanlar da kadın ama burada bir yer daha var. Peki üretimde kadınlar? Gıda, gıda dışı, tekstil gibi birçok konuda perakendecilerle konuştuk. Ben burada perakende marka sahiplerine sesleniyorum. Hiç satın alma süreçlerinde kaç tane kadın girişimciden satın alma yaptığınızı ölçüyor musunuz. Genelde perakende ortalaması yüzde 15. Büyük hükümetler genelde en büyük alım yapan yerler ve maalesef bu hükümetin yaptığı satın almanın sadece yüzde 1'i kadınlar tarafından sağlanıyor.



O yüzden markalara şöyle bir şey söyleyeceğim, yeni bir programa başladık, adı 'İyi İşler'. İyi İşler demek kadınların ürettikleri ürünleri satın alın. Bu bir gıda malzemesi olabilir, tekstil olabilir, iplik olabilir... Bu sürdürülebilirlik için de çok değerli bir şey. Perakende sektörüne sesleniyorum, kadından almalı, memleket kazanmalı, kadın tedarikçilerinize bakın."