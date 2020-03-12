Perakendede cirolar bir günde yüzde 25’ten fazla düştü İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının perakende sektörünü olumsuz etkilediği, bir günde yabancıya yapılan kartlı satışların yüzde 20 ila 30 arasında düştüğü, bazı AVM'lerde ise bu oranın yüzde 40'a çıktığı ifade ediliyor.

İlk koronavirüs vakasının açıklanmasının perakende sektörünü olumsuz etkilediği, bir günde yabancıya yapılan kartlı satışların yüzde 20 ila 30 arasında düştüğü, bazı AVM'lerde ise bu oranın yüzde 40'a çıktığı ifade ediliyor. Kaynak: Dunya.com