Perakendede ciro artışı enflasyona yenik düştü
Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi.
Perakendede ilk altı ayda cirolar arttı ama sektörün yüzü gülmedi. Satış hacimlerinin önemli oranda düştüğü sektörde, cirodaki artış ise maliyetlerin fiyata yansımasından ve ucuz ürünlere kayıştan kaynaklandı. Sektörde umutlar ikinci yarıya kaldı.
Kaynak: Dunya.com
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde kazanılan büyük ikramiye bankada hazırlandı, talihlisini bekliyor
Son Dakika Haberleri